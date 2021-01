इंतजार खत्म, सूरत पहुंची वैक्सीन, टीकाकरण 16 से

सूरत. कोरोना पर काबू के लिए टीकाकरण का इंतजार खत्म हो चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से वैक्सीन कोविशील्ड की 93500 डोज बुधवार को सूरत पहुंच गईं। टीकाकरण के पहले चरण में 30 हजार से अधिक स्वास्थ्य वर्कर्स और कोरोना वारियर्स का वैक्सिनेशन किया जाएगा। दक्षिण जोन को मिली वैक्सीन का वितरण राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सूरत समेत नवसारी, तापी और वलासाड जिलों में किया जाएगा। राज्य सरकार में स्वास्थ्य राज्यमंत्री किशोर कानाणी ने वैक्सीन का स्वागत करते हुए कहा कि अब कोरोना संक्रमण की उलटी गिनती शुरू हो गई है। टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होगा। अहमदाबाद में मंगलवार को ही वैक्सीन पहुंच चुकी है।

सूरत पहुंची कोरोना वैक्सीन को सिविल अस्पताल में बनाए गए कोविड टीकाकरण भंडारण केंद्र में संग्रहित किया गया है। राज्य सरकार ने वैक्सीन की व्यवस्था के लिए प्रदेश को तीन जोन में बांटा है। दक्षिण जोन में इसके भंडारण की व्यवस्था सूरत में की गई है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सूरत पहुंची वैक्सीन की 93500 डोज को सूरत महानगर पालिका सहित जिले के अन्य केंद्रों और नवसारी, तापी व वलसाड जिलों में वैक्सीन का वितरण किया जाएगा।

Congratulations Surat!! Vaccines arrived. A new ray of hope for Niramay Surat. But, let’s not forget to follow COVID appropriate behaviour by wearing mask, social distancing and hand hygiene. pic.twitter.com/ukdF1RrKAf