इंतहा हो गई इंतजार की...

दमण. दमण-दीव के मेधावी विद्यार्थियों को दो वर्ष बाद भी उड़ान योजना में घोषित लेपटॉप का इंतजार है। होनहार विद्यार्थी और अभिभावक सरकारी लेपटॉप मिलने की आशा छोड़ रहे हैं।

दमण-दीव यूटी प्रशासन ने कुछ वर्ष पूर्व उड़ान योजना लागू की थी। इस योजना में दमण-दीव एवं दानह में कक्षा दसवीं और 12वीं में पढऩे वाले सभी विद्यार्थियों को लेपटॉप दिया जाता था। दो वर्ष पूर्व दमण-दीव एवं दानह के तत्कालीन शिक्षा सचिव सेजू कुरुविला ने इस योजना में परिवर्तन किया था। सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में लेपटॉप देने की जगह उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को लेपटॉप देने का निर्णय किया था। योजना में सुधार के बाद कक्षा दसवीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को एक सप्ताह का समय देकर सभी स्कूलों में डोमिसाइल प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कहा गया था। पात्र विद्यार्थियों ने डोमिसाइल प्रमाणपत्र स्कूल में जमा करा दिया। डोमिसाइल जमा होने के 7 माह बाद भी अभी तक लेपटॉप नहीं मिले हैं।

Surat News; उड़ान योजना में तीन साल से नहीं मिले लेपटॉप

वित्त मंत्री 12वीं पास, उच्च शिक्षा मंत्री को अंग्रेजी नहीं आती...

Exam season is almost here.

Well, so is #ParikshaPeCharcha2020!



Don’t forget to tune in LIVE on 20th January 2020 on Doordarshan, MHRD YouTube channel, MyGov & NaMo App wave goodbye to exam-stress with the Prime Minister, Shri Narendra Modi.

@PTI_News @HRDMinistry @DrRPNishank pic.twitter.com/kkAzYqPmD0