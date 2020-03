इलेक्ट्रिक बस के सड़कों पर दौडऩे का इंतजार

परिवहन सुविधा: लोकार्पण के बाद से बस बंद

परिवहन तंत्र को स्मार्ट रूप देने तथा सिलवासा से दमण तक 25 ई-बस चलाने की योजना

Transport facility: Bus stop since launch

Plan to smarten transport system and run 25 e-buses from Silvassa to Daman