शराब तस्करी के मामले में चार साल से वांछित धरा गया

शराब तस्करी के मामले में चार साल से वांछित धरा गया

- एसओजी पुलिस ने लिम्बायत से पकड़ा

Wanted for four years in case of liquor smuggling

- SOG Police caught from Limbayat