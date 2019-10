WANTED : बच्ची से यौन उत्पीडऩ के आरोपी के घर बेटे का रिश्ता लेकर पहुंची पुलिस

- पांच साल की बच्ची से यौन उत्पीडऩ का वांछित उतरप्रदेश धरा गया

- उत्तरप्रदेश से क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, सचिन थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

Police reached house of accused for sexual harassment with the child - Desired Uttar Pradesh was robbed of sexual harassment from a five-year-old girl - Crime Branch arrested from Uttar Pradesh, incident took place in Sachin police station area, Wanted for sexual harassment of a five-year old girl arrested from up in surat.