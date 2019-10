KIDNAPPING : शराब के नशे में उठा ले गया था, नहीं था कोई गलत इरादा

SURAT NEWS :

परवत पाटिया क्षेत्र में हुई थी घटना

बच्चे का अपहर्ता गिरफ्तार, दो दिन के रिमांड पर

Was caught drunk, had no wrong intention

The incident took place in Parwat Patia area

Kidnapper arrested, on remand for two days