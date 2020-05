60 साल से था गुजरात के इस गांव में जलसंकट

अब मिली राहत: नवसारी जिले के तोरणवेरा गांव में बोरिंग से निकला पानी

बोले सरपंच: राजस्थान पत्रिका की एक खबर ने बदल दी लोगों की जिंदगी



Now relief: Tornavera village of Navsari district gets water from boring

Sarpanch said: A Rajasthan Patrika news changed people's lives