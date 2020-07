HANGAMA : ‘हम यहां से नहीं जाएगें तुम से जो बन पड़े कर लो’



- होडी बंगला में कफ्र्यु के दौरान समाज कंटकों ने मचाया उत्पात, पुलिस ने सात को नामजद कर मामला दर्ज किया

- During the curfew in Hodi Bungalow, the community created a ruckus, the police nominated seven and registered a case