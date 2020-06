पहनें, ओढ़े, बिछाएं, सब एंटी बैक्टीरियल

हर साड़ी होगी महिलाओं की सुरक्षा कवच

सिल्कसिटी में बनने शुरू हो गए एंटी वायरस फैशनेबल ड्रेस, पर्दे, चादर, पिलो कवर।

स्कूल ड्रेस भी एंटी बैक्टेरिया, एंटी फंगस बनाने की तैयारी



Every saree will be a protective shield for women

Anti virus trendy dress, curtains, bed sheets, pillow covers started in SilkCity.

School dress also prepares to make anti bacteria, anti fungus