कॉलेज गई थी, पार्ले प्वाइंट के अपार्टमेंट में घायलावस्था में बेसुध मिली

- पुलिस ने बलात्कार और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज दिया, देर रात होश में आई छात्रा ने कहा न बलात्कार हुआ न ही हत्या की कोशिश, परेशान थी खुद ही कूदी थी

- The police registered a case of rape and attempt to murder, the girl who came to her senses late night said neither rape nor attempt to murder, was troubled herself.