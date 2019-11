ऐसा क्या किया भाजपा नेता ने कि हो गया गिरफ्तार

दमण. डाभेल की एक कंपनी में धमकी देकर अपना टैम्पो लगवाने और भंगार का माल देने के लिए कहने वाले भाजपा के युवा नेता को दमण पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार डाभेल की सोनी स्टील एवं एप्लांयसिस प्राइवेट कंपनी के सहायक प्रबंधक आशीष तारकेश्वर ने पत्र लिखकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 26 नवम्बर को सुबह करीब 11 बजे घेलवाड़ फलिया निवासी जयेश मकन पटेल अपने चार बॉडीगार्ड और एक अन्य व्यक्ति ने बिना उनकी परमीशन के हमारी स्टील की कंपनी में प्रवेश किया। उन्होंने कंपनी के वाचमैन सुनील यादव को धमकाया। कंपनी के मालिक पांडुरंग संजीवा शेटी मुंबई में होने के कारण आशीष और सेठ का संबधी कविराज शेटी जयेश पटेल को मिलने के लिए गए। इस दौरान जयेश पटेल ने धमकी देकर कहा कि कंपनी से जो भंगार निकलता है वह उन्हें दे और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए उनका ही टैम्पो कंपनी में लगाने के लिए कहा। जयेश पटेल ने धमकी दी कि दमण में धंधा करना है और तुम्हारी सलामती चाहिए तो भंगार एवं टेम्पो का बिजनेस देना होगा। कंपनी प्रबंधक ने कहा कि उनकी कंपनी में पिछले 25 वर्ष से अन्य सर्विस नियमित है और उनको जरूरत नहीं है। शिकायत में बताया कि जयेश पटेल ने कहा कि भंगार का धंधा और टेम्पो सर्विस नहीं देगे तो फैक्टी बंद करा देंगे और दमण में धंधा नहीं करने देंगे। जयेश पटेल ने धमकी देकर फिरौती भी (खंडली)मांगी है। शिकायत के बाद दमण पुलिस ने धारा 451,506 के तहत मामला दर्ज करते हुए 28 नवम्बर को डाभेल भाजपा के नेता जयेश मकन पटेल को गिरफ्तार कर लिया।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद भाजपा के नेता कंपनियों पर अपना सिक्का जमाने में लगे हैं। जयेश पटेल दमण-दीव सांसद लालुभाई पटेल के निकट माने जाते हैं। कंपनी संचालक की शिकायत के बाद भी शिकायत वापस लेने को कहते रहे। दमण पुलिस ने मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।

Must Read Related News;

दमण-दीव भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पुत्र गिरफ्तार

BJP NEWS: दो दशक से लगातार भाजपा संगठन से दरकिनार

एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान, भाजपा के अंत की शुुरुआत ...बर्बाद हो गई शिवसेना

दमण-दीव कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस रिमांड

The Economic Offence Wing of #MumbaiPolice has arrested S. Rajneet Singh in connection with the Punjab and Maharashtra Cooperative Bank scam.#BJPLeader #PMCBank #PMCBankCrisis https://t.co/aJIUPg0xDp