विनीत शर्मा

सूरत. विघ्नहर्ता शिवपुत्र गणेश आदि देव क्यों हैं, यह समझना है तो चले आइए सूरत। सूरत आए बगैर यह दरिया गणेश और समुद्री तूफान के बीच के खास रिश्ते को समझना खासा मुश्किल है। समुद्र किनारे रह रहे सूरती जानते हैं कि आदिदेव गणेश भक्तों पर आई मुसीबतों को पलभर में कैसे हर लेते हैं। समुद्र किनारे रह रहे लोगों के लिए दरिया गणेश उस तटरक्षक की तरह हैं जो हर बार उनके ऊपर आ रही मुश्किलों को सूरत का किनारा भी छूने नहीं देते।

यह भी है खास MAHA CYCLONE क्या महा से बचाएगा दरिया गणेश?

समुद्री तूफानों और दरिया गणेश के बीच एक खास तरह का रिश्ता है। अन्य जगहों पर तबाही मचाने के बाद चक्रवातों ने जब-जब सूरत का रुख किया, दरिया गणेश ने उन्हें दायरे के भीतर घुसपैठ तक नहीं करने दी है। लोगों की इस मान्यता को उस वक्त बल मिला जब ओखी चक्रवात सूरत किनारे पहुंचने से पहले ही अचानक निष्क्रिय हो गया था।

यह भी पढें CYCLONE MAHA चक्रवात महा से निपटने को मनपा ने कसी कमर

ओखी चक्रवात से तबाही की आशंका को लेकर जब सूरत समेत पूरा गुजरात थर्राया हुआ था, सूरत आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित बच गया था। जैसे ही ओखी सूरत के नजदीक पहुंचा, वह अचानक समुद्र में समा गया। जब इस संकट के टलने की जानकारी लोगों तक पहुंची, बड़ी संख्या में लोग दरिया गणेश के दर्शन के लिए पहुंच गए थे।

#CycloneMaha named by Oman Meteorological Agency most likely to fizzle out due to cooling of SST due to upwelling by #CycloneKyarr pic.twitter.com/pbNfCZGF3o