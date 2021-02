यह कैसा फास्टैग?

सूरत. सूरत पासिंग जिस गाड़ी से रसीद कटाकर दस रुपए में भाटिया टोल नाका पार किया जा सकता है, फास्टैग से 110 रुपए काटे जा रहे हैं। फास्टैग का यह टैग लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इसके बाद भी शासन-प्रशासन चाहता है कि लोग सहयोग करें और डिजिटल ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा दें।

भाटिया टोल नाके से सूरत पासिंग गाडिय़ों के गुजरने पर प्रशासन ने उनसे दस रुपए की पर्ची काटने का ऐलान किया है। इसके बाद से सूरत पासिंग गाडिय़ों से दस रुपए ही वसूले जा रहे हैं। इस ट्रैक पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं और रोजाना हजारों रुपए का पेट्रोल धुआं बनकर उड़ रहा है। फास्टैग लगी गाडिय़ां जैसे ही फास्टैग ट्रैक से निकलती हैं, सूरत पासिंग वाहनों से भी 110 रुपए कट जा रहे हैं।

फास्टैग इस्तेमाल कर रहे लोगों में इस सिस्टम से खासी नाराजगी है। उनका आरोप है कि जब शासन और प्रशासन फास्टैग को बढ़ावा देना चाहते हैं तो सिस्टम को तर्कसंगत बनाना होगा। फास्टैग के बहाने 11 गुना वसूली से डिजिटल ट्रांजेक्शन को नुकसान ही होगा और लोग फास्टैग के इस्तेमाल से बचेंगे।

सजा बन रहा डिजिटल ट्रांजेक्शन

भाटिया टोल नाके से गुजर रहे सूरत पासिंग वाहन चालकों ने प्रशासन के इस रवैये को अतार्किक कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों से सरकारी नियमों पर अमल की कीमत वसूली जा रही है। जब प्रशासन साफ कर चुका है कि सूरत पासिंग वाहनों से दस रुपए ही टोल लिया जाएगा तो उसे फास्टैग पर भी अमल में लाया जाना चाहिए। जो सिस्टम टोल नाके पर है, उससे डिजिटल ट्रांजेक्शन लोगों के लए सजा बन रहा है।

गडकरी तक पहुंची शिकायत

@nitin_gadkari

Sir Excess charging of toll at Bhatiya Toll on Palsana Surat from Car registered at Surat RTO actual rate is Rs10 but they are charging Rs110. Regards Lokesh Khadaria