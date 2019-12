ration wheat seized: मार्केट में बेचने जा रहा था सरकारी राशन का गेंहू

नवसारी. सूरत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गणदेवी -नवसारी मार्ग पर अजराई गांव के पास से एक टेम्पो से 190 बोरी सरकारी राशन दुकान का गेहूं बरामद किया है। टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। नवसारी के गणदेवी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान एसओजी को एक टेम्पो में सरकारी गेहूं कालाबाजारी के लिए ले जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद अजराई गांव के पास से उक्त टेम्पो को पकड़ कर पुलिस ने जांच की तो 50 किलो की 190 बोरी में सरकारी गेहूं बरामद हुआ। चालक से गेहूं के परिवहन की मंजूरी और बिल मांगा गया तो उसने जो बिल दिखाया वह अमरेली जिले के बागरो गांव का था। जिस पर सूरत के कडोदरा की तिरुपति एग्रो प्रोडक्ट कंपनी का नाम लिखा था। लेकिन टेम्पो गणदेवी में होने पर पुलिस को शंका हुई। पुलिस ने टेम्पो चालक लिच्छुमल जयङ्क्षसह श्योरण (30) निवासी साकी गांव पलसाणा, सूरत से सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि बारडोली निवासी और अनाज का क्रय विक्रय करने वाले मेहुल कुमार भवतिलाल शर्मा ने मंगलवार को उसे कड़ोदरा बुलाया था। उसने गणदेवी के बृजेश कायस्थ से उसे मिलने को कहा और वहां जाने पर बृजेश ने टेम्पो में गेहूं भरवाया था। इसके बाद पुलिस ने टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया। टेम्पो से 95 हजार रुपए का गेहूं और पांच लाख रुपए के टेम्पो समेत 5.95 लाख रुपए का सामान जब्त कर गणदेवी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इसकी सूचना जिला आपूर्ति विभाग को भी दी गई है। गणदेवी पुलिस आगे की जांच कर रही है।

