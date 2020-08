पत्रिका पड़ताल : आखिर कहां बदले जा रहे हैं बंद हो चुके 500 व 1000 के नोट ?

PATRIKA INVESTIGATION IN SURAT GUJARAT

- चार साल बाद भी बड़ी संख्या में हो रही हैं बरामदगी

- पुलिस व एजेन्सियों का दावा सिर्फ धोखाधड़ी होती हैं

- जानकारों को सिस्टम में लूप फॉल्ट होने की आशंका

- Even after four years, large numbers are being recovered

- Claims of police and agencies are only frauds

- Fearing the possibility of loop fault in the system