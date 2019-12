OMG ; जानिए एसीबी को किस अधिकारी के यहां मिली सबसे अधिक बेनामी संपति ?

surat news : -प्रदेश में किसी सरकारी कर्मचारी के यहां इतनी संपत्ति मिलने का पहला मामला - द्वितीय श्रेणी अफसर के यहां मिली १०.५४ करोड़ की बेनामी संपति, आय से है दुगनी से भी ज्यादा -वलसाड जिला जमीन विकास निगम के सहायक नियामक पी.डी. प्रेमल के खिलाफ मामला दर्ज First case of any government employee getting so much property in the state - Anonymous property of 10.54 crores was found in second class officer, more than double the income -Valsad District Land Development Corporation's Assistant Regulator