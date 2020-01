किसने भाजपा सरकार को कहा-नए जमाने का अंग्रेज

वापी. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने रविवार को सरीगाम में संवाद कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को जन समस्याओं को लेकर आंदोलन का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को जन समस्याओं के प्रति मुखर होने और संगठन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने भाजपा सरकार को सभी क्षेत्रों में असफल होने का आरोप लगाते हुए भाजपा को नए जमाने का अंग्रेज बताया। उन्होंने संगठन मजबूत बनाते हुए आगामी जिला और तालुका पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने शिक्षा के निजीकरण, बेरोजगारी, कर्ज माफी, पेपर लीक होने की घटनाओं समेत कई मुद्दों पर सरकार पर प्रहार किया।

Political: कांग्रेस का 'कार्यकर्ताओं से संवाद

