SHOCKING : क्यों भाजपा नेता ने की कथित आत्महत्या की कोशिश?

- अठवागेट के निजी अस्पताल में भर्ती, हालात गंभीर

- नोटबंदी के दौरान घोटाले को लेकर लगाए थे आरोप

- आयकर ने उनके एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर की जांच

- अब पुलिस ने दर्ज किया 2.70 करोड़ की ठगी का मामला

