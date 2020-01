MURDER MYSTERY : आखिर क्यों धारदार हथियार से किए नाक और गुप्तांग पर वार ?

MURDER MYSTERY : PANDESARA SURAT

एक दर्जन से अधिक वार कर सब्जी व्यापारी की हत्या, मृतक की पत्नी व उसके कथित प्रेमी पर हत्या की आशंका, पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ, सूरत के वडोद गांव में हुई घटना The murder of a vegetable trader by more than a dozen, the possibility of killing the deceased's wife and her alleged lover, the police started the interrogation of the wife in custody, the incident in Vadod village of Surat