OMG : पत्नी का वजन नहीं उतरा तो डॉक्टर पर किया जानलेवा हमला



- शिक्षक पति ने गले पर आरी से वार कर पन्द्रह सौ रुपए लूटे

- Teacher looted fifteen hundred rupees with a saw on his neck