Education News; छुट्टी में खूब मौज की अब करेंगे पढ़ाई-लिखाई

सिलवासा. दीपावली अवकाश के 21 दिन बाद सरकारी एवं प्राइवेट सभी शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई हैं। जिला पंचायत की 273, नगरपालिका की 28 तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग की सभी 28 स्कूलें निर्धारित समय के अनुसार चालू हो गई हैं। हालांकि पहले दिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम देखी गई। प्रदेश में दीपोत्सव पर 24 अक्टूबर से 13 नवम्बर तक शिक्षण संस्थाओं में अवकाश रहा। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने 23 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक दीपावली अवकाश के बाद स्कूलें आरम्भ कर दी। प्राथमिक शिक्षण विभाग के शिक्षा अधिकारी जयेश भंडारी ने बताया कि स्कूल आरम्भ होते ही प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पहले की तरह अध्यापन कार्य संपन्न हुआ। अवकाश के दौरान कई अध्यापकों की दूसरे कार्य में ड्यूटी लगाई गई। स्कूलों में अक्षयपात्रा द्वारा मध्यान्ह भोजन भी नियमित समय पर वितरित किया गया।

बाल दिवस मनाया: 14 नवम्बर को स्कूलों में बाल दिवस मनाया गया। लायंस इंग्लिश स्कूल में कई बच्चे चाचा जवाहर लाल नेहरू की वेशभूषा में नजर आए। बच्चों ने चित्रकला, भाषण व सांस्कृतिक झलकियां पेश की।

वापी. सेन्ट जेवियर्स हाईस्कूल में गुरुवार को बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। बताया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव के कारण ही चाचा नेहरू कहे जाने लगे। इस उपलक्ष्य में विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा विशेष सभा गठित की गई और विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न खेलों का आयोजन किया था। इस दौरान प्रार्थना गीत, हास्य कविताएं, मोनो एक्टिंग, पुराने गीत, हास्य नाटिका की प्रस्तुति भी दी गई। स्कूल के चेयरमैन डॉ. एएफ पिन्टो का विद्यार्थियों का संदेश भी सुनाया गया। विद्यार्थियों ने वेट लिफ्टिंग, फ्लिप दे बोटल, फाइट टू फिट, अक्षर पहचानो समेत कई खेलों का आनंद लिया।

