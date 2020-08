cp surat : कोरोना के स्वास्थ्य संंबंधी और अन्य साइड इफेक्ट से लोगों को बचाएगें- अजय तोमर

SURAT CITY POLICE

- नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ने संभाला कार्यभार कहा कानूून व्यवस्था को और मजबूत करेंगे

- Newly appointed Commissioner of Police took charge, the law will strengthen the system