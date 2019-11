Supreme court verdict : शांति एवं सद्भावना से कोर्ट के निर्णय का करेंगे स्वागत

सिलवासा. अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Supreme Court verdict on Ayodhya case)कभी भी आ सकता है। इसे गंभीरता से लेते हुए कलक्टर संदीप कुमार सिंह ने सभी धर्म समुदाय के लोगों और बुद्धिजीवियों के साथ सिलवासा नगर परिषद में सर्व धर्म सभा रखी। सभा में एसपी शरद भास्कर दराड़े, एसएमसी अध्यक्ष राकेशसिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रमण काकवा, एसएमसी सीओ मोहित मिश्रा भी उपस्थित थे।

Appeal for peace before verdict on Ayodhya; Jamiat Ulema e Hind says it will respect Supreme Court verdict; many other organizations also urge communities to maintain social harmony and unity; Security tightened in Ayodhya #AyodhyaVerdict



