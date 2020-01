सर्दी का सितम, तापमान में आई गिरावट

सिलवासा. जनवरी के दूसरे सप्ताह बाद ठंडक ने ठिठुरा दिया है। उत्तरी राज्यों में बारिश एवं ओलावृष्टि से 19 जनवरी को तापमान 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। रात के अलावा दिन के तापमान में भी काफी गिरावट आई है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे बाद तापमान में वृद्धि होने लगेगी। मकर संक्रांति पर बढ़ी ठंडक से निजात के लिए लोग दिन में गर्म कपड़े पहन रहे हैं। सुबह शाम दोनों वक्त सडक़ और बाजारों में चहल-पहल घट गई है। शहर में प्रात:कालीन भ्रमण करने वाले लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। सर्दी के मौसम में नदी, जलाशयों में शांत वातावरण है। पानी का तापमान गिरने से जलीय जीवों की हलचल कम हो गई है। ठिठुरन के कारण मधुबन डेम जलाशय में मछली पकडऩे के लिए मछुआरे कम जा रहे हैं। इधर, बढ़ी ठंडक से किसान खुश हैं। किसानों के अनुसार बढ़ी ठंडक से गेहूं, जौ,चना, सरसों की फसलों में फायदा हुआ है। सरसों व चने में पुष्पारण होने लगा है। सरसों के खेत पीले फूलों से रंग गए हैं। ठंड के साथ औस गिरने से चना एवं सरसों के खेत में सिंचाई की जरूरत नहीं रही।

दिन निम्न व उच्च ताप

11 जनवरी 20.6 28.6

12 जनवरी 19.8 28.5

13 जनवरी 19.2 27.2

14 जनवरी 15.4 26.8

15 जनवरी 13.3 24.7

16 जनवरी 12.8 22.0

17 जनवरी 12.6 22.6

18 जनवरी 11.7 21.8

19 जनवरी 11.7 21.1

20 जनवरी 11.1 22.5

Must Read Related News;

फिर पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, तापमान में इस कारण आई अचानक गिरावट

current weather: बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, अभी और परेशान करेगी ठंड

बर्फबारी से गुलजार हुआ हिमाचल, मध्यप्रदेश में और बढ़ेगी ठंड

Today weather and forecast: हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं का कहर शुरू, 25 जनवरी को फिर वापसी करेगी तेज ठंड

The cold won’t slow down the @usairforce! The Air Force is working with the @usarmyccdc to test cold weather gear and ensure troops can win the fight, no matter where it takes them. pic.twitter.com/A6FOJhu4Ye