MURDER : उलझे रिश्तों का भंवर : क्यों ससुर ने गला रेत कर पुत्र वधु को उतारा मौत के घाट ?

Complex relationships : MURDER OF WOMEN IN BHIMNAGAR UDHANA

- पति से तलाक के बाद पुत्र को साथ ले जाने की जिद बनी मौत का कारण

complex relationships : Wmen strangled to death by her father-in-law in surat

Women killed to death by her father-in-law in bheem nagar surat

After the divorce from the husband, insistence on taking the son with him became the reason of death