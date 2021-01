WOMEN POWER : बात करते हुए दबे पांव पास गई, फिर फुर्ती से कैंची छीन कर पकड़ लिया

- महिला पीएसआई रोहित ने हिम्मत और सूझबूझ से कपड़ा व्यापारी को बचाया - बीस लाख का पैमेंट लेने के लिए सारोली की एसएमटीएम मार्केट में आया था - दुकानदार से झगड़ा किया, फिर कैचीं लेकर चौथी मंजिल खिडक़ी में बैठ गया - बकाया पैमेंट नहीं मिलने पर खिडक़ी से कूद कर आत्महत्या की दे रहा था धमकी

Textile trader threatening to commit suicide by jumping from fourth floor window of Saaroli's SMTM market, punagam police got in action and rescued him with courage and prudence