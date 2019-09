world bank; यूरोपियन शहरों की तरह हो सूरत का विकास

सूरत. विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार और मेट्रो शहरों की प्लानिंग के विशेषज्ञ पैड्रो ऑर्टिज ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शहर को व्यवस्थित तरीके से आगे बढऩा है तो यूरोपियन शहरों की तर्ज पर विकास का खाका तैयार करना होगा।

ऑर्टिज इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को सूरत आए थे। महापौर डॉ. जगदीश पटेल और आयुक्त बंछानिधि पाणि समेत अन्य पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ समूह बैठक कर यूरोपियन देशों में मेट्रो शहरों के विकास का पैटर्न साझा किया। उन्होंने कहा कि विश्व में जिस तरह से विकास हो रहा है, आने वाले दिनों में आबादी और परिवहन समेत कई अन्य तरह के दबाव का प्रेशर भी बढ़ेगा। इसके लिए अभी से सुनियोजित ढांचा तैयार करने की जरूरत है।

WATER TRANSPORT; हजीरा-मुंबई के बीच होगा जल परिवहन

देश में अब तक विकास के लिए आदर्श माने जाते रहे मुम्बई शहर के विकास पैटर्न को नकारते हुए ऑर्टिज ने कहा कि यह तरीका सही नहीं है। किसी भी शहर के विकास के लिए जरूरी है कि आबादी एक ही जगह पर केंद्रित नहीं हो। साथ ही यह भी जरूरी है कि लोगों को लोकल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। मुम्बई में ईस्ट और वैस्ट के बीच कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है।

