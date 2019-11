न्यू इंडिया...कार्पोरेट स्टाइल में बने इस ग्राम पंचायत भवन को देखते ही दंग रह जाएंगे

Minister Ganpat Vasava inaugurated the newly constructed Grampanchayat office in Adarsh village, Antalia in Navsari district, air-conditioned office built at a cost of 21 lakhs

नवसारी. गुजरात के नवसारी जिले की गणदेवी तहसील स्थित आदर्श गांव आंतलिया में 21 लाख रुपए से नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय कार्पोरेट स्टाइल में बनाया गया है। पूरा कार्यालय वातानुकूलित है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का भव्य ग्राम पंचायत कार्यालय भवन देखकर लगता है कि इस तरह का यह भारत में संभवत: पहला ही होगा। इसका लोकार्पण गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री गणपत वसावा ने किया। बिलीमोरा और चिखली को जोडऩे वाले राज्य राजमार्ग के दोनों ओर स्थित इस गांव की नई ग्राम पंचायत के लिए राज्य सरकार ने 14.25 लाख का अनुदान दिया था। इसमें ग्रामीणों के 6.50 लाख रुपए के सहयोग से ग्राम पंचायत की टीम ने कार्पोरेट स्टाइल में आधुनिक सुविधाओं से सज्ज कार्यालय बनाया है।

लोकार्पण गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री गणपत वसावा ने किया

ग्रामीणों को सुविधाओं मुहैया कराने की रखी रूपरेखा: युवा अग्रणी कल्पेश पटेल ने सभी वार्ड में ब्लॉक, पेविंग, कावेरी नदी किनारे श्मशान भूमि, सडक़ें, कचरा पेटी, एलइडी स्ट्रीट लाइट, सोलर पैनल से बिजली उत्पादन, सैनिकों के लिए घर का टैक्स माफ, वाइ फाइ सुविधा, स्मार्ट आंगनवाड़ी, बाग, डाकघर, बैंक व खेल का मैदान, शुद्ध पानी के लिए दो आरओ प्लांट, टैंकर से पानी वितरण व्यवस्था समेत गांव में हुए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए पूरी रुपरेखा रखी। उन्होंने कहा कि सरकार के अनुदान एवं स्व प्रयासों से आंतलिया गांव आदर्श गांव के तौर पर उभरा है। मंत्री गणपत वसावा और सांसद सीआर पाटील ने भी गांव के अग्रणियों समेत ग्रामीणों की सराहना की। गांव की बेटी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन की झांकी पेश कर लोगों की सराहना बटोरी। इस दौरान गणदेवी तहसील पंचायत अध्यक्ष भाणी पटेल, गणदेवी भाजपा अध्यक्ष शांतिलाल पटेल, जिला पंचायत कारोबारी अध्यक्ष मनीष पटेल, सरपंच ललिता पटेल, समेत ग्रामीण उपस्थित थे।

