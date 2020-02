MURDER : दादागिरी का विरोध करने पर युवक की हत्या



- हमले के पांच दिन बाद अमरोली पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्रवाई

Young man killed for opposing Dadagiri in amroli surat

Five days after the attack, Amroli police registered a case and took action