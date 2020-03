वराछा थाने में युवक ने कांच के टुकड़े से खुद का गला काटा



- युवक को स्मीमेर अस्पताल पहुंचाया, हालत खतरे से बाहर

- पांडेसरा के बाद पुलिस हिरासत में ज्यादती का एक और मामला सामने आया

Youth cut his throat with a piece of glass in Varachha police station. Young man rushed to smear hospital, condition out of danger.

After Pandesra, another case of excess in police custody came up.