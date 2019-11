OMG : शराब की लत नहीं छूटने पर युवक ने ब्लेड से गला काटा

SURAT NEWS :

-न्यू सिविल अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक

-Youth cut throat with a blade when he did not quit alcohol addiction in surat

-New civil hospital admitted, condition critical