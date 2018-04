नई दिल्ली। स्पेन के स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल ने अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वर्ल्ड नम्बर-1 नडाल ने तीसरे दौर में रूस के कारेन कचानोव को मात दी। सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को डोमिनिक थीम ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

15 साल, 10 MONTE CARLO टाइटल जीत चुकें हैं नडाल

नडाल ने पुरुष एकल वर्ग के तीसरे दौर में वर्ल्ड नम्बर-38 कारेन को एक घंटे और 38 मिनट के भीतर सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।नडाल को अगर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने रहना है, तो उन्हें इस टूर्नामेंट को हर हाल में जीतना होगा। स्पेन के खिलाड़ी अगर खिताबी जीत हासिल करते हैं, तो यह उनका 11वां खिताब होगा। अपने एक बयान में नडाल ने कहा, "यह एक अच्छी जीत है। एक कड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सीधे सेटों में जीत मिली।" नडाल 15 सालों में मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के 10 टाइटल जीत चुकें हैं।

15 years, 10 titles, 64 wins later... pic.twitter.com/9d2eKZXY7a