नई दिल्ली। अर्जेंटीनी टेनिस खिलाड़ी हुआन मार्टिन डेल पोत्रो ने वर्ल्ड नंबर-1 रोजर फेडरर को हरा इंडियन वेल्स ओपन(बीएनपी पेरिबास ओपन) अपने नाम किया। पोत्रो ने तीसरे सेट में तीन मैच पॉइंट बचाते हुए 2 घंटे 42 मिनट चले मुकाबले में फेडरर को 6-4,7-6 (8), 7-6 (2) के स्कोर से हराया। इससे पहले 2016 में हुए डेविस कप में भी फेडरर को मात दे चुके हैं पोटरो। जीत के बाद पोटरो ने कहा "मुझे विश्वास नहीं हो रहा की मैं रोजर को बड़े फाइनल और उच्च लेवल की टेनिस में हराने में कामयाब रहा।" यह पोत्रो का पहला एटीपी मास्टर्स खिताब है। इससे पहले उन्होंने इसी महीने अकापुल्को में मैक्सिकन ओपन का खिताब जीता था। साल 2013 के बाद ये पहला मौका था जब वह इंडियन वेल्स का फाइनल मैच खेल रहे थे। पिछली बार फाइनल में डेल पोत्रो को स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में मात दी थी।

छठी बार नहीं जीत सके पांच बार के इंडियन वेल्स विजेता फेडरर

16 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके फेडरर की इस साल यह पहली हार है। इससे पहले वो लगातार 17 मैच जीत चुके थे। छठी बार इंडियन वेल्स का खिताब जीतने की फिराक में थे रॉजर फेडरर। पिछली बार के चैंपियन फेडरर ने पिछले साल स्टॉन वावरिंका को हरा पांचवी बार इंडियन वेल्स का खिताब अपने नाम किया था। उससे पहले वो 2012 में भी यह खिताब जीतने में सफल रहे थे। इसके पहले फेडरर ने 2004 से 2006 तक लगातार तीन बार इस खिताब को अपने नाम किया था।फेडरर ने हार के बाद कहा "मैं दुखी हूं कि मैंने ऐसे मौके को हाथ से जाने दिया।"

What a battle today. Congrats on a fantastic tournament and match, @delpotrojuan pic.twitter.com/bqf4LyL1B8

महिला एकल जीतने में कामयाब रहीं नाओमी ओसका

महिला एकल का खिताब जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसका के नाम रहा जिन्होंने रूस की 20 साल की दरिया कासाटकिना के खिलाफ 6-3, 6-2 के स्कोर से मैच अपने नाम किया। पोत्रो और ओसका दोनों ने 13 लाख डॉलर की पुरुस्कार राशि अर्जित की। 42 साल के डेसर्ट टूर्नामेंट के इतिहास में पोत्रो अर्जेंटीना के पहले विजेता खिलाड़ी हैं। फेडरर ने हार के बाद कहा "मैं दुखी हूं कि मैंने ऐसे मौके को हाथ से जाने दिया।"

Masterful at Long Last



Juan Martin del Potro takes home his first ATP Masters 1000 title with 6-4 6-7(8) 7-6(2) win over world No. 1 and defending champion Roger Federer.#BNPPO18 pic.twitter.com/y1MShDTTgJ