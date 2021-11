Stockholm Open:अमेरिका के टॉमी पॉल ने दिग्गज एंडी मरे को हरा सेमीफाइनल में किया प्रवेश,तीन हफ्ते में दूसरी बार सेफा खेलेंगे पॉल

अमेरिका के टॉमी पॉल ने स्टॉकहोम ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यहां पॉल का मुकाबला अब अमेरिका के ही फ्रांसेस टियाफो से होगा। टियाफो ने डैन इवान्स को 1-6,6-1 ,6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाया।आठवीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल ने 3 हफ्ते में दूसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। कुछ दिन पहले वह इरेस्ट बैंक ओपन के फाइनल में पहुंचे थे, जहां उन्हें एलेग्जेंडर ज़वेरेव से हार का सामना करना पड़ा था। फाइनल में हुई इस हार से उबरते हुए पॉल ने शानदार वापसी की और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हुए इस मुकाबले में पूर्व नंबर एक को हराकर अपना बेहतरीन खेल दिखाया।

