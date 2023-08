सीएम राइज विद्यालय के बाबू अरूण कु मार को ५ हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा

खरगापुर. मंगलवार को खरगापुर सीएम राइज विद्यालय के बाबू अरूण कुमार जैन को वर्ग एक के अतिथि शिक्षक से ५ हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है।

10 thousand rupees were demanded in lieu of signing the attendance register