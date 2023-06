दो साल में ४८ फीसदी हो पाई जिले में राशन उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग

राशन की काला बाजारी रोकने के लिए शासन ने ई केवायसी और आधार सीडिंग कराने का कार्य दो साल पहले शुरू किया था। जिसमें उपभोक्ता का मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाना था लेकिन यह आधार सीडिंग का कार्य ५० फीसदी तक नहीं पहुंच पाया है।

100% target was to be completed by May 31