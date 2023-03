अन्न दूत योजना से युवाओं को मिलेगा रोजगार, वाहन खरीदने सरकार करेंगी आर्थिक मद्द

सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे के लिए अन्नदूत योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को उचित मूल्य राशन दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके लिए सरकार युवाओं को चिन्हित करेंगी और बैंकों से अपनी गारंटी पर वाहन ऋ ण दिलाएगी। उसके बाद जिले के१३ सेक्टरों की राशन दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा। इस योजना से राशन की कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा और समय पर राशन पहुंचेगा।

13 sectors created for 367 ration shops, there will be transparency in ration distribution