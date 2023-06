मोटे अनाज की बोवाई के लिए दी जगह, सोयाबीन की आई नई वैरायटी

Submitted by:

आगामी खरीफ फसलों की बोवाई की तैयारियां कृषि विभाग ने कर ली है। इस बार सोयाबीन बीज की नई वैरायटी जिले में आई है। दोनों जिलों में खरीफ फसलों का रकवा हजारों हेक्टेयर में बढ़ाया गया है। जिसमें मूंगफली और उड़द को प्राथमिकता दी गई है वहीं मोटे अनाज को भी स्थान दिया है।

13680 hectares in Tikamgarh and 5580 hectares in Niwari