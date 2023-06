चार बार हो चुकी इ-टेंडर प्रक्रिया, नियम और शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे वाहन ठेकेदार

सीएम राइज विद्यालयों में वाहन सुविधा देने के लिए चार बार इ-टेंडर निकाले गए है। उसमें १५ किमी एरिया से छात्रों को लाने और ले जाने का कार्य किया जाना था लेकिन वाहन ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे है।

1425 children will be brought to CM Rise schools through 34 routes