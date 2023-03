बिजली कंपनी ने ३० गांवों की बिजली आपूर्ति की बंद

बिजली कंपनी द्वारा वसूली अभियान को लेकर सख्ती बरत रही है। बकायादार उपभोक्ताओं से राशि वसूलने के लिए संपत्ति कुर्की और ३० गांव की बिजली सप्लाई बंद कर १५० से अधिक ट्रांसफार्मर निकाल लिए गए है।

15 percent bill is being deposited every month, more than 80 crores outstanding