सीखो कमाओं योजना में युवाओं को रोजगार देने कतरा रहे व्यवसाई

केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने सीखो कमाओ योजना शुरू की थी। इस योजना में कक्षा १० वीं से स्नातक के छात्रों ने पंजीयन कराया था। जिसमें जीएसटी के साथ अन्य स्तर के बेरोजगार शामिल थे। उनमें से १५५ के करीब युवाओं ने आइटीआइ कॉलेज में प्रशिक्षण दिया।

15 thousand youth had registered, only 155 got the benefit