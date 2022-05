२० करोड़ की लागत से जिले में बनाए जाएगें तीन सबस्टेशन केंद्र

बिजली की समस्याओं से छूटकारा जिले वासियों को जल्द मिलेगा। उसके लिए टीकमगढ़, पलेरा और टीकमगढ़ शहर में नए सब स्टेशन बनाए जाएगें। इसके साथ ही पम्प लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए १५० फीडरों को बनाया जाएगा।

150 feeders will be strengthened to reduce power loading in the city and increase the power capacity of pump lines