निजी विद्यालय वाहनों की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने नहीं बनाई जांच टीम

जुलाई से शासक ीय और अशासकीय विद्यालय शुरू हो गए है। जिले में प्राथमिक, माध्यमिक, हाइस्कूल और हायर सेकेंडरी के १९० अशासकीय विद्यालयों में वाहन सुविधा भी शुरू है लेकिन शिक्षा विभाग ने विद्यालय के वाहनों की जांच के लिए कोई टीम नहीं बनाई है।

190 non-government schools of primary, secondary, high school and higher secondary are being run in the district.