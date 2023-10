पन्ना में ८ जिलोंं के लिए किया गया मच्छरदानियों का स्टॉक

शासन ने वर्ष २०१६ से २०३० तक मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनियां जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए एनएफएनटीई प्लान बनाया है। उसको मजबूत करने के लिए डेंगू प्रभावित करने वाले क्षेत्रों का सर्वे वर्ष २०१५ में किया था। उसके आधार पर वर्ष २०१९ में मच्छरदानियों का वितरण किया था।

2 lakh 60 thousand mosquito nets will be distributed in 23 villages of Tikamgarh and 3 villages of Niwari.