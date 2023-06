मलेरिया रोग को खत्म करने शुरू की पहल, ७ साल पहले १३३८ थे आंकड़े हो गए जीरो

दोनों जिलों में गंदे नाले और कुआं अस्थाई, स्थाई २४४२ जल स्त्रोत बने हुए है। ऐसे गंदे पानी से एनोफिलीज मच्छर पैदा हो रहे है। जो एक बार में २०० से लेकर २५० अंडे दे रहे और मच्छर पैदा हो रहा। उन्हीं एनोफिलीज और एडीज मच्छर जन्म लेकर रोग फैला रहा है।

2442 released Gambusia fishes in permanent and temporary water sources of both the districts