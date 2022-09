१ अक्टूबर से बॉयोमेट्रिक थंब मशीन से छात्र-छात्राओं की लगेगी अटेंडेस

महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की१०० फीसदी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जिले के आठों महाविद्यालयों में ३६ बॉयोमेट्रिक थंब मशीनें लगाई जाएगी। उनसे छात्रों के साथ स्टाफ की भी उपस्थिति दर्ज होगी।



टीकमगढ़. महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की१०० फीसदी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जिले के आठों महाविद्यालयों में ३६ बॉयोमेट्रिक थंब मशीनें लगाई जाएगी। उनसे छात्रों के साथ स्टाफ की भी उपस्थिति दर्ज होगी। एक मशीन में ५०० छात्र थंब लगाएगें। इस प्रक्रिया को सितम्बर के अंत तक पूरा करना है। एक अक्टूबर से इस मशीन के माध्यम से उपस्थिति ली जाएगी। लेकिन फर्नीचर की परेशानी बढ़ेगी। वहां पर नियमित छात्रों को बैठाने के लिए कक्ष तो है, लेकिन फर्नीचर नहीं है। उसकी पूर्ति करने के लिए लीड प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भी दे चुके है। उसके बाद भी पूर्ति नहीं की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हालात खराब नवीन महाविद्यालयों में रहेगी। जो हायरसेकेंडरी के भवनों में संचालित हो रहे है।

जिले में पीजी महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, शासकीय वीरांगना रानी अबंती बाई कन्या महाविद्यालय, पलेरा महाविद्यालय और जतारा महाविद्यालय के पास स्वयं के भवन है। उसके बाद बल्देवगढ़, लिधौरा और मोहनगढ़ महाविद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों में संचालित किया जा रहा है। उन भवनों में छात्रों के अनुसार बैठने की जगह नहीं है। जिसके कारण छात्र कॉलेज आने में परहेज कर रहे है। इसके साथ ही फर्नीचर की कमी बनी हुई है। अगर बॉयोमेट्रिक थंब मशीनें के अनुसार छात्र आने लगे तो छात्रों को कहा बैठाएगें। यह कॉलेज के लिए परेशानी बढ़ जाएगी।



पीजी कॉलेज में 8 हजार से अधिक छात्र

कॉलेज के प्रासनिक अधिकारी डॉ आजाद अहमद मंसूरी ने बताया कि पीजी कॉलेज में 8 हजार के करीब छात्र-छात्राएं दर्ज है। उनके लिए १६ बॉयोमेट्रिक थंब मशीनें लगाई जाएगी। दो से अधिक स्टाफ के लिए लगाई जाएगी। यह प्रक्रिया ३० सितम्बर तक पूर्ण कराई जानी है। १ अक्टूबर से मशीन के माध्यम से छात्रों और प्रोफेसरों की उपस्थिति दर्ज होगी। उनका कहना था कि मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव वीरन सिंह भलावी ने पत्र में कहा कि महाविद्यालय का शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ और छात्र-छात्राओं की शत प्रतिशत बायोमैट्रिक अटेंडेंस की जाए।

36 biometric thumb machines will be installed in 8 colleges by 30 September