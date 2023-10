टीकमगढ़ में डीएपी ९६ मीट्रिक टन तो एनपीके ५४ मैट्रिक टन खाद शेष

Submitted by:

विपणन केंद्र पर डीएपी और एनपीके खाद लगभग खत्म हो गई है। वहीं टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के ब्लॉक स्तर के गोदामों पर१३७६ मीट्रिक टन खाद शेष है। यह खाद किसानों के लिए नाममात्र के लिए ही बचा है। जहां एनपीके खाद बचा है उसे किसान स्वीकार नहीं कर रहे है।

41 metric tons of DAP and NPK finished near marketing