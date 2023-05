ध्वस्त हो गई भारतीय दूर संचार निगम की सेवाएं

जिले में सैकड़ों की संख्या में लगाए गए बीएसएनएल टावर बंद होते जा रहे है। विभाग को आगे बढ़ाने के लिए फॉरजी लाइनों का शहरी और ग्रामों में जाल बिछाया गया था। जिससे भारतीय दूर संचार निगम की सेवाएं हर घर में जा सके लेकिन वह सभी योजनाएं फैल होती दिखाई दे रही है।

42 out of 46 BSNL towers closed, network of 4G lines laid in 146 villages, rendered useless