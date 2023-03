गणित विषय के पेपर में दो बने नकल प्रकरण

निवार को हाइस्कूल का गणित पेपर आयोजित किया गया। यह पेपर जिले के ४४ परीक्षा केंद्रों में आयोजित किए गए। जिसमें ७२४ छात्र-छात्राएं परीक्षा देने नहीं पहुंची। वहीं चेकिंग के दौरान शासकीय कन्या विद्यालय बडागांव धसान और माध्यमिक खंड विद्यालय खरगापुर में एक-एक नकल प्रकरण दर्ज किया गया। केंद्रों पर १५८८७ छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी।

