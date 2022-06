इसी सत्र से शुरु किए जाएगें जिले के चार सीएम राइज विद्यालय

सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया इसी सत्र से शुरु हो जाएगी। जिसके लिए जिले के चार सीएम राइज स्कूलों में 7४ शिक्षकों के साथ दो उप प्राचार्यो की नियुक्ति की गई है। मुख्यालय से १५ किमी एरिया से छात्रों को स्कूल तक छोडऩे के लिए वाहनों की सुविधाएं दी जाएगी।

74 teachers and 2 out of four principals appointed, vehicles will be hired to drop the students